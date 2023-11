Solarausbau: Supermärkte müssen bis zu 18 Monate auf einen Netzanschluss warten

Der Ausbau der Verteilnetze ist tatsächlich ein Flaschenhals der Energiewende. Die Verteilnetze transformieren den Strom von der Höchstspannungsebene im Übertragungsnetz, mit 380 oder 220 Kilovolt, auf Hochspannung (110 Kilovolt), Mittelspannung (20 und 10 Kilovolt) auf die Niederspannung (0,4 Kilovolt) im Ortsnetz. Die Verteilnetze beliefern also auch kleinere Gewerbe und vor allem Haushalte mit Strom. Über Jahrzehnte ließ sich der Bedarf an Leitungen relativ einfach vorhersagen: Haushalte hatten Lastprofile und verbrauchten Strom nur, speisten keinen ein. Entsprechend einfach ist die überwiegende Mehrheit der deutschen Verteilnetze heute ausgestattet, viele sind „blind“, es fehlen digitale Messstationen, auch so genannte Smart Meter, intelligente Stromzähler und Steuermechanismen, die über sogenannte „Smart Meter Gateways“ laufen würden, gibt es trotz jüngster gesetzlicher Änderungen wenige. Gleichzeitig steigt der Bedarf an größeren Kapazitäten in den Verteilnetzen rasant – nicht nur, weil der Bedarf an Ladestationen steigt, sondern auch, weil immer mehr Fotovoltaikanlagen und Wärmepumpen integriert werden müssen.