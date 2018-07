Sommer zu trocken Agrarhändler Agravis befürchtet „dramatischen Ernteausfall“

Das Unternehmen erzielte mit 6500 Mitarbeitern zuletzt einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro. Den größten Teil der Umsätze macht Agravis dabei in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg und damit in Regionen, die besonders stark von der Trockenheit betroffen sind. Rickmers hofft, die absehbaren Umsatzeinbußen zumindest in Teilen durch andere Geschäftsbereiche kompensieren zu können.



Für viele Bauern hätten die Ernteausfälle in Teilen der Bundesrepublik dagegen ein „existenzbedrohendes Ausmaß“ erreicht, warnt bereits Bauernverbands-Präsident Joachim Rukwied und forderte erneut finanzielle Hilfen für die Bauern. Angesichts der Lage wollen Vertreter von Bund und Ländern Ende des Monats zusammenkommen, um „erste Ausmaße festzustellen“. Über Hilfen werde aber erst im August entschieden.