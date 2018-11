Sommerloch Zalando rutscht ins Minus und verjagt damit seine Anleger

Der lange, heiße Sommer hat dem Modeversender Zalando zugesetzt. Europas größter Online-Modehändler, der bereits mehrfach in diesem Jahr seine Prognosen gekürzt hat, rutschte im dritten Quartal in die Verlustzone, wie Vorstandschef Rubin Ritter am Dienstag mitteilte. „Wir sind mit unserem finanziellen Ergebnis im dritten Quartal ganz klar nicht zufrieden“, betonte der Manager. Das ändere aber nichts an dem Ziel, das Geschäft bis 2020 auf zehn Milliarden Euro Bruttowarenvolumen zu verdoppeln. „Im vierten Quartal liegt der Fokus des Teams darauf, das Jahr erfolgreich abzuschließen.“ Ritter hofft auf ein Umsatzwachstum in dem Zeitraum von 20 bis 25 Prozent.