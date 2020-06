Sommerschlussverkauf Amazon plant Ende Juni „Big Style Sale“ auch in Deutschland

Mit einer neuen Rabattschlacht, dem „Big Style Sale“, will Amazon neue Rekordumsätze erzielen. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers soll dieser „Ende dieses Monats stattfinden und umfasst saisonal relevante Deals von sowohl bekannten als auch kleineren Fashion-Marken“. In den USA wurden Amazons Geschäftspartner bereits darüber informiert, dass das Verkaufsevent am 22. Juni startet und voraussichtlich sieben bis zehn Tage dauern wird. „Wir veranstalten die größte Sommerschlussverkaufsveranstaltung, um Aufregung zu erzeugen und den Verkauf anzukurbeln“, soll in der Mitteilung an die eingeladenen Händler stehen. „Wir freuen uns, Marken die Möglichkeit zu geben, weltweit viele Kunden an dem Event zu erreichen“, heißt es bei Amazon nun offiziell dazu. Die Aktion dürfte sich vor allem an Anbieter wenden, die aufgrund der Coronakrise über zu hohe Warenbestände verfügen.