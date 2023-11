Sonderangebotstage: Handel erwartet deutlich weniger Schub vom „Black Friday“

Im Weihnachtsgeschäft behaupten die beiden Aktionstage ihre wichtige Rolle. Der Umfrage zufolge wollen in diesem Jahr 56 („Black Friday“) beziehungsweise 46 Prozent („Cyber Monday“) derjenigen, die die Aktionstage nutzen, dabei auch Weihnachtseinkäufe tätigen. In den USA gilt der Brückentag nach dem Thanksgiving-Feiertag – der sogenannte „Black Friday“, seit langem als umsatzträchtigster Tag des Jahres. Daran beteiligen sich in erster Linie Ladengeschäfte, während der Onlinehandel am folgenden „Cyber Monday“ mit Aktionsangeboten lockt.