Sozialer als der Staat erlaubt? Warum die neue Kampagne von Lemonaid fragwürdig ist

In Sachen Unternehmenspenden aber ist das Gesetz eigentlich gar nicht so knickerig: Deutsche Unternehmen dürfen 20 Prozent des Einkommens steuerbefreit an gemeinnützige Vereine spenden – in der Regel aber nur, wenn die Geschäftsführer nicht selbst Mitglied des Vereins sind oder ein sonstiges Näheverhältnis zum Verein besteht. „Das Gesetz beugt einer zu großen Verflechtung zwischen dem Unternehmen und dem Verein vor“, erklärt Steuerberater Ulf Knorr von Ecovis in Rostock. Das beugt Missbrauch vor, etwa wenn die persönlichen Interessen des Gesellschafters an der Spende die betrieblichen Interessen überlagern.