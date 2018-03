Sparprogramm: Gerry Weber reagiert auf Gewinneinbruch

FrankfurtBei Gerry Weber soll der Vorstand den Modekonzern nach einem deutlichen Gewinnrückgang stärker auf Profit trimmen. Der Aufsichtsrat beauftragte die Manager, ein entsprechendes Programm zu erarbeiten, wie Gerry Weber am Mittwoch mitteilte. Dieses wird das Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr 2017/18 belasten. Erste Details zum Umbau will das Unternehmen, zu dem auch Marken wie Hallhuber und Taifun gehören, bei der Bilanzpressekonferenz am kommenden Dienstag (27. Februar) veröffentlichen.