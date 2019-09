SpiceJet: Wegen 737-Problemen: Indischer Billigflieger prüft Airbus-Großauftrag

Der Flugzeugbauer Airbus könnte bald mit einem Großauftrag in Indien vom derzeitigen Flugverbot für den Boeing-Flieger 737 Max profitieren. Die indische Billig-Airline SpiceJet erwägt die Bestellung von mindestens 100 Airbus-Flugzeugen. Um die geplante Flotten-Expansion zu stemmen, könnte SpiceJet bald eine beträchtliche Anzahl an Fliegern des Typs A321LR und XLR bestellen, sagte der Verwaltungsratschef der indischen Fluglinie, Ajay Singh, am Dienstagabend.