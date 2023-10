„Spiel Essen“ Das sind die Trends der weltgrößten Spielemesse in Essen

Im Japan des ausgehenden 18. Jahrhunderts ist „The White Castle“ angesiedelt. Fürst Daimyo ist zu jener Zeit ein wichtiger Berater des mächtigen Shogunats. Wer kann die Gunst des Fürsten für sich gewinnen? Ein bis vier Spieler schlüpfen in die Rolle der auf Burg Himeji lebenden Familien. In neun verzahnten Spielzügen versuchen sie, eigene Familienmitglieder in einflussreiche Positionen zu bringen. Um ihren Sieg zu erringen, bewegen sie sich auf Übungsplätzen, in Gärten und in der Burg.