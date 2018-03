Spielwarenhändler: Toys ‘R’ Us schließt alle Filialen in Großbritannien

DüsseldorfEs ist das Aus für Toys ‘R’ Us in Großbritannien: Der Spielwarenhändler schließt offenbar alle seine 100 Filialen im Land. Das berichten übereinstimmend die britische Nachrichtenagentur Press Association und der „Guardian“. Laut „Guardian“ informierten die Geschäftsführer am Mittwochmorgen die Belegschaft über den Schritt, nachdem weiterhin kein Käufer für die kriselnde Kette gefunden wurde.