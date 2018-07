Spielwarenkette: Intertoys schließt alle Läden in Deutschland

Das Unternehmen begründete die Schließungen damit, dass die mit dem Geschäftsbetrieb in Deutschland erzielten Umsätze nicht mehr ausreichten, um den Aufwand und die Kosten zu decken. „Intertoys sieht keine Möglichkeit, dies auf lange Sicht zu verbessern“, hieß es in der Stellungnahme. Die Spielwarenkette, die nach eigenen Angaben Marktführer in den Niederlanden ist, hatte 1996 ihre erste Filiale in Deutschland eröffnet. Die Filialen von Intertoys in Belgien und den Niederlanden sind von den Schließungsplänen nicht betroffen.