Spielwarenkonzerne „Baby Born“-Hersteller Zapf Creation und MGA wollen fusionieren

MGA Entertainment mit Hauptsitz in Los Angeles ist eigentümergeführt und stellt Kinderspielzeug und Unterhaltungsprodukte her. Zapf, 1932 in Rödental gegründet, ist vor allem wegen seiner „Baby Born“-Puppe, die seit mehr als 30 Jahren erhältlich ist und weltweit verkauft wird, bekannt. Die beiden Unternehmen arbeiten den Angaben nach bereits seit 20 Jahren bei Verkauf und Vertrieb der jeweiligen Produkte zusammen.



