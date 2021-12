Spielzeug Spielen mit besserem Gewissen – Branche will nachhaltiger werden

Jedes Jahr an Weihnachten bietet sich in vielen Familien das gleiche Bild: Unter dem Baum türmen sich neben zerrissenem Geschenkpapier etliche Kartons, Plastikhüllen und Tüten, in denen das begehrte Spielzeug verpackt war – das ebenfalls oft alles andere als nachhaltig ist. Viele Spielzeuge bestehen hauptsächlich aus Plastik, halten nicht lange oder verlieren bald ihren Reiz – und landen am Ende in der Mülltonne.