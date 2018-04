Spielzeughersteller: Hasbro macht Toys'R'Us verantwortlich für schlechte Zahlen

New YorkDie Probleme von Toys'R'Us machen den Spielzeugherstellern zu schaffen. Das zeigt sich in den jüngsten Quartalszahlen. Hasbro machte am Montag den Anfang und legte einen Verlust von 113 Millionen Dollar, nachdem vor einem Jahr noch ein Plus von 69 Millionen unterm Strich stand. Der Umsatz ging im ersten Quartal um 16 Prozent auf 716 Millionen Dollar zurück. Der Schuldige steht fest: Toys'R'Us.