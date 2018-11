Spirituosenhersteller Bitterlikör Aperol verbessert die Bilanz von Campari

MailandDie hohe Nachfrage nach dem Bitterlikör Aperol peppt die Bilanz des italienischen Spirituosenherstellers Campari auf. Der Umsatz legte in den ersten neun Monaten um 6,6 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Auch Campari, Wild Turkey Bourbon-Whiskey oder Espolon-Tequila kamen gut an. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 8,7 Prozent auf 259 Millionen Euro.