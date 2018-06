Spirituosenhersteller: Remy Cointreau profitiert von Liebe der Chinesen für Edel-Cognac

Pernod Ricard reagierte darauf anders als Remy Cointreau und brachte in China vor allem günstigere Marken auf den Markt. Doch auch für den Konkurrenten lief es in der Volksrepublik zuletzt gut, er peilt insgesamt für das Gesamtjahr 2017/18 bis Ende Juni ein bereinigtes Umsatzplus von sechs Prozent an.