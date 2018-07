Sponsoring: Adidas steht weiter zu Mesut Özil – Fußballer bleibt „Mitglied der Adidas-Familie“

MünchenAdidas hält auch nach dem Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft an einem seiner Aushängeschilder fest. „Wir bedauern, dass Mesut Özil nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft spielen wird“, sagte ein Sprecher am Montag in Herzogenaurach. „Als Markenbotschafter bleibt er selbstverständlich ein Mitglied der Adidas–Familie.“