In Katar kann es im Sommer bis zu 50 Grad heiß werden. Absoluter Unsinn, in so einem Land, das auch keine Fußballtradition aufweist, das Turnier stattfinden zu lassen, sagen die vielen Kritiker. Die WM wurde deshalb in den Winter verschoben. Außerdem gibt es Vorwürfe, dass die Vergabe unsauber gelaufen sei, die Rede ist von Korruption. Hauptsächlich geht es aber um Menschenrechte. In Katar sind Tausende Gastarbeiter beim Bau der Stadien gestorben, laut einem Bericht von Amnesty International im August 2021 geht es um 15.000 Menschen. Viele wurden ausgebeutet. Außerdem ist Homosexualität in dem Emirat verboten. Daher gibt es viele Boykottaufrufe.