Sportartikel: Adidas stattet ab 2023 Europameister Italien aus – Puma überboten

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft spielt vom nächsten Jahr an in Adidas- und nicht mehr in Puma-Trikots. Der Sportartikel-Konzern werde von Januar 2023 an Partner des italienischen Fußballverbands, sagte Adidas-Chef Kasper Rorsted am Mittwoch in Herzogenaurach. „Die besten Teams unter Vertrag zu haben, ist für uns sehr wichtig.“