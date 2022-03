Sportartikel: Adidas stockt nach Verkauf von Reebok Aktienrückkauf kräftig auf

Adidas reicht den Erlös aus dem Verkauf der US-Marke Reebok wie versprochen größtenteils an die eigenen Aktionäre weiter. Von Mitte März an will der fränkische Sportartikel-Konzern dazu eigene Aktien für bis zu 1,5 Milliarden Euro am Markt zurückkaufen – über das bestehende Rückkaufprogramm hinaus, wie er am Dienstag in Herzogenaurach ankündigte. Vom neuen Reebok-Eigentümer Authentic Brands habe man den größten Teil des Kaufpreises von 2,1 Milliarden Euro inzwischen erhalten.