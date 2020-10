Sportartikel Adidas stößt angeblich Verkauf von US-Tochter Reebok an

Adidas will sich einem Magazinbericht zufolge von der US-Marke Reebok nach 14 Jahren wieder trennen. Die Entscheidung, das langjährige Sorgenkind zu verkaufen, sei gefallen, berichtete das „Manager Magazin“ am Donnerstag in seiner neuen Ausgabe. Vorstandschef Kasper Rorsted wolle die Transaktion bis März 2021 abschließen.