Skateboard, Klettern, BMX-Rennen oder Breakdance – in all diesen Sportarten werden bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 Medaillen vergeben, und Adidas will dabei sein. Vorstandschef Björn Gulden hat die Strategie seines Vorgängers Kasper Rorsted über Bord geworfen und umgarnt nun auch wieder Randsportarten, mit denen sich zwar wenig Geld verdienen lässt, die aber gerade bei den Olympischen Spielen helfen, das Image aufzupolieren.