Sportartikel-Konzern: Adidas beteiligt sich an Bändchen-Hersteller Hickies

Das erfuhr die WirtschaftsWoche aus Unternehmenskreisen. Das junge US-Unternehmen stellt elastische Plastikbändchen her, die als Ersatz für Schnürsenkel eingesetzt werden. Dem Vernehmen nach soll Hydra gut vier Millionen Euro in Hickies investiert haben. Adidas bestätigte auf Anfrage der WirtschaftsWoche lediglich, in Hickies investiert zu haben.