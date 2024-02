Sportartikel-Konzern Puma ist das bessere Adidas

Als prominente und erfolgreiche Träger jener neuen Puma-Sohle führte er den schwedischen Stabhochspringer Armand Duplantis und die US-Marathon-Läuferin Fiona O'Keefe ins Feld. „Erfolg in der Performance ist so wichtig“, führt Freundt aus, „um Authentizität im Lifestyle-Segment zu haben.“ Wie die neue Markenbegehrlichkeit am Kapitalmarkt ankommt, kann Arne Freundt schon in wenigen Tagen testen: Am Donnerstag lädt Puma in Herzogenaurach seine Investoren zum Kapitalmarkttag.



