Sportartikelhändler SportSchecks Sprint in die Digitalisierung

von Thorsten Firlus 09. Oktober 2018

Das Ergeschoss in der umgebauten Filiale in Köln setzt vor allem auf Fußball. Bild: PR Bild:

Geschlechtertrennung in den Abteilungen, Abenteuer per App, Community in ganz Deutschland: Mit seiner Digitalstrategie will SportScheck vor allem eines – seinen stationären Handel retten.