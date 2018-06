Sportartikelhersteller: Adidas warnt vor Daten-Diebstahl beim Online-Shopping in den USA

FrankfurtAdidas schlägt in den USA wegen des Verdachts von Daten-Diebstahl beim Online-Shopping Alarm. Der Hersteller von Sportartikeln und -kleidung teilte am Donnerstag mit, er informiere derzeit bestimmte Kunden, die auf der Seite www.adidas.com/US Waren bestellt hätten. Einem Sprecher zufolge handelt es sich um wenige Millionen Verbraucher. Unbekannte behaupteten, sie hätten in begrenztem Umfang Zugang zu Daten dieser Kunden bekommen.