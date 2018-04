Sportartikelhersteller: China-Geschäft bringt Puma mehr Gewinn

HerzogenaurachDer Sportartikelhersteller Puma ist vor allem dank einer starken Nachfrage aus China gut ins neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal stieg der Gewinn um knapp 36 Prozent auf 67,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Vorstandschef Björn Gulden zufolge verkaufte Puma insbesondere mehr Schuhe und Sportbekleidung an chinesische Kunden. Zweistellige Zuwachsraten habe es für den im Kleinwerte-Index SDax gelisteten Anbieter aber in allen Regionen gegeben.