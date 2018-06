Das französische Unternehmen hat es in den vergangenen Jahrzehnten geschafft, für die Mehrzahl von 70 Sportarten eigene Produkte zu entwickeln und sie unter eigenen Namen am Markt zu etablieren. Dabei setzt das zur französischen Mulliez-Gruppe gehörende Unternehmen sowohl auf die Erkenntnisse eigener Forschungen, als auch auf günstige Preise. Damit ist Decathlon auch in Deutschland erfolgreich. In mittlerweile 46 Fillialen verkauft die Sporthandelskette vor allem eigene Marken: zum Beispiel Kalenji für Laufsachen, Quechua für Zelte und Campingbedarf, Fouganza für Reitaustattung und BTwin für Fahrräder. Die großen Marken des Sportartikelmarkts von Adidas über Helly Hansen bis Shimano gibt es zwar auch, aber sie fallen in den kühl beleuchteten Verkaufsräumen weit weniger schnell ins Auge als in den sorgsam inszenierten Flagship-Stores der Hersteller.