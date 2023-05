Sportartikelhersteller: Deka will Adidas-Chefaufseher und Ex-CEO Rorsted Entlastung verweigern

Die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka will Adidas-Aufsichtsratschef Thomas Rabe und dem ehemaligen Vorstandschef Kasper Rorsted die Entlastung verweigern. „Wir blicken auf eine desaströse Amtszeit von Kasper Rorsted zurück“, erklärte Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Unternehmensführung bei Deka Investment, am Donnerstag in Frankfurt. „Die Investoren stehen vor einem großen Trümmerhaufen, der sich nicht so schnell aufräumen lässt.“