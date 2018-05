Sportartikelhersteller: Postchef Appel in Adidas-Aufsichtsrat gewählt

FürthDer Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post, Frank Appel, gehört seit Mittwoch dem Aufsichtsrat des Sportartikelherstellers Adidas an. Der 56-Jährige wurde bei der Hauptversammlung des Unternehmens in Fürth in das Kontrollgremium gewählt. Er folgte auf Stefan Jentzsch, der sein Mandat nach knapp zehn Jahren mit Ablauf des Aktionärstreffens niederlegte.