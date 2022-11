Sportartikelhersteller Puma-Chef Gulden geht zum Jahresende – Wechsel zu Adidas?

Gulden hatte zuletzt ausweichend auf die Frage reagiert, ob er Rorsteds Nachfolger werden wolle. „Ich habe kein Angebot von Adidas“, sagte der erfolgreiche Manager in der vergangenen Woche auf die Frage, ob er einen Wechsel dorthin ausschließen könne. Für einen Wechsel zur direkten Konkurrenz haben Manager meistens Klauseln, die eine bestimmte Wartezeit vorschreiben. „Wir danken Björn Gulden für seine hervorragenden Beiträge während seiner mehr als neun Jahre bei Puma, in denen er den Puma-Konzern zurück auf die Erfolgsspur gebracht hat und nun sichergestellt hat, dass er das Unternehmen in bester Form hinterlässt“, sagte Aufsichtsratschefin Heloise Temple-Boyer.