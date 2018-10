Sportartikelhersteller Puma hebt die Umsatzprognose erneut an

MünchenDer fränkische Sportartikelhersteller Puma schraubt zum dritten Mal in diesem Jahr seine Umsatzprognose nach oben. Der Umsatz werde in diesem Jahr währungsbereinigt um 14 bis 16 Prozent zulegen, teilte das Unternehmen aus Herzogenaurach am Donnerstag mit. Bisher lag die Erwartung bei einem Plus von 12 bis 14 Prozent.