Sportartikelhersteller US-Aufseher prüfen Bilanzen von Under Armour

Under Armour war jahrelang rasant gewachsen und zu einem ernsten Konkurrenten für Adidas, Nike und Co geworden. Doch seit einigen Jahren läuft das Geschäft nicht mehr rund, die Firma schrieb zuletzt rote Zahlen. Vergangenen Monat kündigte Under-Armour-Gründer Kevin Plank an, den Chefposten im nächsten Jahr nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Unternehmensspitze abzugeben.