Sportartikelindustrie: Puma will künftig mehr an Aktionäre ausschütten

Der Sportartikelkonzern Puma will künftig einen größeren Anteil vom Gewinn an die Aktionäre ausschütten und startet kurzfristig den ersten Aktienrückkauf seit 2011. Mit Dividenden und Aktienrückkäufen sollten bis zu 50 Prozent des Konzernergebnisses ausgeschüttet werden, teilte die Nummer drei auf dem Weltmarkt hinter Nike und Adidas am Donnerstag vor einem Kapitalmarkttag mit.