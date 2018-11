Sportartikelkonzern Adidas erhöht nach starken Zahlen die Prognose – die Blitzanalyse

Geschäft in Westeuropa läuft nach wie vor nicht rund: Hier schrumpfte der Umsatz um gut ein Prozent auf rund 1,6 Milliarden Euro. Konkurrent Nike hat zuletzt in Europa demgegenüber währungsbereinigt ein Umsatzplus von neun Prozent verbucht. Die Amerikaner nehmen der Marke mit den drei Streifen also Marktanteile ab in den westeuropäischen Kernmärkten.