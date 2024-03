Sportartikelkonzern Adidas' langer Weg zu einer „gesunden Firma“

Das Jahr 2024 ist für den Sportartikelkonzern aus Herzogenaurach enorm wichtig. Zum einen hatte CEO Björn Gulden sein erstes Jahr als neuer Vorstandschef stets als „Übergangsjahr“ bezeichnet, und somit selbst den Druck erhöht, ab dem zweiten Jahr, also ab 2024, erste Erfolge zu präsentieren. Zum anderen stehen im laufenden Geschäftsjahr gleich drei große Ereignisse an, die für die Sportartikelbranche spürbaren Einfluss auf den Geschäftsverlauf nehmen können: die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, die Copa America in den USA und die Olympischen Spiele in Paris. Und über allem steht noch ein Jubiläum an: In diesem Sommer feiert Adidas seinen 75. Geburtstag. In diesem „Supersportjahr“ will Gulden „eine große Party feiern“.