Sportartikelkonzern: Adidas stockt Aktienrückkäufe auf eine Milliarde Euro auf

Adidas kauft in diesem Jahr eigene Aktien für eine Milliarde Euro zurück. Nachdem das erste, 550 Millionen Euro schwere Aktienrückkaufprogramm bereits seit Ende September ausgeschöpft ist, legte der zweitgrößte Sportartikelhersteller der Welt am Donnerstag ein zweites Programm auf: Von Montag an sollen bis zum Jahresende Aktien für weitere 450 Millionen Euro erworben werden.