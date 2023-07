Sportartikelkonzern: Adidas verlängert Ausrüstervertrag mit Manchester United für Milliardensumme

In der abgelaufenen Saison 2022/23 hatte sich Manchester United als Dritter der englischen Premier-League nach einem Jahr immerhin wieder für die europäische Champions League qualifiziert. In dem bestehenden Vertrag mit Adidas ist laut Geschäftsbericht ein Abschlag von 30 Prozent vorgesehen, wenn der Verein zwei Jahre lang nicht an dem wichtigsten internationalen Klub-Wettbewerb teilnimmt.