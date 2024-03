Sportartikelkonzern Adidas' langer Weg zu einer „gesunden Firma“

Ein großer Unterschied zum Vorgänger Rorsted, so heißt es in der Branche immer wieder, sei Guldens Gespür und Wertschätzung für den Sporthandel. Kasper Rorsted hatte mehr das margenstarke Direktgeschäft im Blick, vor allem über den Adidas-Onlineshop sowie eigene Adidas-Geschäfte. Damit verprellte er zahlreiche kleinere Sportfachhändler, die mitunter weniger Ware von Adidas bekamen. Unter ihm, so hatte Gulden es 2023 selbst öfters gesagt, sollte das Verhältnis zu den Händlern wieder besser werden.