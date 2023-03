Sportartikelkonzern: Puma stellt sich nach Rekordjahr auf Gegenwind ein

Freundt will nun vor allem das Geschäft in den USA und in China forcieren. In Amerika hatte Puma die Marktanteile über den Nationalsport Basketball zuletzt schon ausgebaut, in China ist man bisher im Vergleich zur Konkurrenz unterrepräsentiert - was Puma in der Corona-Pandemie vor einem Einbruch bewahrt hatte.



