Sportindustrie Bruno Sälzer verlässt Aufsichtsrat von Sportkonzern Amer

Im Zuge der Übernahme durch Anta wird der Aufsichtsrat von Amer komplett neu besetzt. Neuer Aufsichtsratschef wird Shizhong Ding, Gründer und Vorstandschef von Anta. Das Konsortium, dem auch der chinesische Internetriese Tencent, der Finanzinvestor Fountainvest Partners sowie der Gründer des US-Sportunternehmens Lululemon, Chip Wilson, angehören, hatte Amer für 4,6 Milliarden Euro gekauft. Laut einer Erklärung von Amer Sports waren Anfang April rund 98 Prozent der Aktien an die Gruppe verkauft worden. Mit Hilfe von Amer, das weiter vom Finnen Heikki Takala als Vorstandschef geleitet und seinen Hauptsitz in Helsinki behalten soll, will Anta verstärkt ins Ausland expandieren. Zu Anta gehören neben der gleichnamigen Sportmarke auch die Marken Fila und Descente.