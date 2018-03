Sportkonzern: Fünf Dinge, auf die Sie in der Adidas-Bilanz achten sollten

Doch wie viel hat Adidas in Amerika verdient? Zuletzt blieb auf dem Kontinent unterm Strich kaum etwas übrig. Die Marke mit den drei Streifen hat viele Millionen ins Marketing gesteckt. Darüber hinaus hat Rorsted das Personal in der der US-Zentrale in Portland aufgestockt. Ist die Marge auch 2017 mager ausgefallen, so sollten die Investoren genau hinschauen, was Rorsted für 2018 ankündigt. Langfristig ist die Aufholjagd in Amerika nur sinnvoll für die Anleger, wenn Adidas dort Geld verdient.