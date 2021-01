Sportkonzern Nike streicht Stellen in Deutschland

Exklusiv

von Peter Steinkirchner 29. Januar 2021

Der Sportkonzern Nike streicht einige Stellen, unter anderem die Position des Deutschlandchefs. Bild: REUTERS Bild:

Nachdem der Nike-Deutschlandchef in den kommenden Monaten Stellen einsparen will, geht er selbst. So heißt es aus dem Umfeld des Sportkonzerns.