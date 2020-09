Staatliche Bierbrauereien Ist der Staat der bessere Brauer?

Alle drei Staatsbrauereien aber haben in den vergangenen Jahren ihre Umsätze gesteigert. Die größte der drei ist Rothaus im Schwarzwald. Die „Tannenzäpfle“-Brauer konnten ihren Umsatz von 75,6 Millionen Euro (2016) auf 77,6 Millionen Euro (2018) vermehren. Nachzulesen ist das im Beteiligungsbericht des Landes Baden-Württemberg. Mönche gründeten die Brauerei 1791 in einem Kloster; auf einem 1.000 Meter hohen Berg in Grafenhausen, nahe der Schweizer Grenze. Im Zuge der Säkularisation übernahm das Großherzogtum Baden die Brauerei. Heute untersteht sie dem baden-württembergischen Finanzministerium. Warum leistet sich das Bundesland noch immer eine Brauerei? Antwort des Ministeriums: Weil die Staatsbrauerei „in einer strukturschwachen Region des Landes angesiedelt“ ist und dort „mittelbar und unmittelbar dem Erhalt zahlreicher Arbeitsplätze“ diene. Mehr als 300 Angestellte arbeiten für Rothaus. Doch im Unterschied zu privat geführten Brauereien stehen bei Rothaus „eine höchstmögliche Dividendenausschüttung und damit Gewinnmaximierung (…) nicht im Vordergrund“, wie das Finanzministerium auf Anfrage schreibt. Ein Gewinn aber ist angefallen, den investierte Rothaus 2019 zum Beispiel in eine neue Abfüllanlage.