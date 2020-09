Staatliche Bierbrauereien Ist der Staat der bessere Brauer?

Ein Unterschied fällt Werber Ruoss dann aber doch noch ein: „Staatliche Brauereien genießen hier und da einen Vorteil, weil sie – zumindest in der Vergangenheit – einfacher an Bierlieferungsverträge in staatlichen Gastronomiebetrieben kamen. Das ist kein generelles Gebot, wird aber hier und da schon noch ausgespielt.“ Tatsächlich gab es 2001 die Idee des damaligen bayerischen Finanzminister Kurt Faltlhauser, an „staatseigenen Objekten“ nur noch Bier der Brauereien Weihenstephan und Hofbräu auszuschenken. Faltlhauser war zu jener Zeit auch Chef der Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen mit rund 60 Denkmalanlagen (darunter auch das Schloss Neuschwanstein). So kam es etwa zu dem Wechsel im Biergarten am Chinesischen Turm im Englischen Garten, statt Löwenbräu wird dort seit 2002 Hofbräu ausgeschenkt. Das sorgte damals für Aufregung, denn am Turm wurde seit 120 Jahren Löwenbräu ausgeschenkt. Einige Grünen-Politiker in Bayern forderten damals eine Privatisierung der beiden Staatsbrauereien, doch Faltlhauser argumentierte privatwirtschaftlich: Löwenbräu oder Paulaner würden nie daran denken, in eigenen Gebäuden fremdes Bier auszuschenken.