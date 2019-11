Staatskonzern Bahn-Finanzvorstand Doll verlässt den Konzern

Nach nur eineinhalb Jahren im Amt steht der Finanzvorstand der Deutschen Bahn, Alexander Doll, vor dem Abgang. Der Manager hat am Freitag nach Handelsblatt-Informationen den Auflösungsvertrag unterschrieben. Der Aufsichtsrat müsse dem Schritt in einer Sondersitzung am Montag noch zustimmen, hieß es. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur dpa darüber berichtet.