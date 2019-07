Staatskonzern: Bahn-Gewinn sackt um über ein Fünftel ab

Berlin Der Gewinn der Deutschen Bahn ist in der ersten Jahreshälfte um mehr als ein Fünftel abgesackt. Mit 757 Millionen Euro lag der Überschuss um 22 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie der Staatskonzern am Donnerstag in Berlin mitteilte und damit eine entsprechende Reuters-Meldung vom Vortag bestätigte.