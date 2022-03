Staatskonzern: Bahn senkt Verlust offenbar deutlich und schafft Umsatzrekord

So kletterte der Umsatz 2021 auf ein Rekordniveau von gut 47 Milliarden Euro, ein Plus von über 7 Milliarden oder mehr als 18 Prozent über 2020. Auch hier spielten die Rekordzahlen der Logistik-Sparte Schenker die entscheidende Rolle. Die Deutsche Bahn wollte die Zahlen nicht kommentieren, sondern verwies auf ihre Bilanzpressekonferenz am 31. März.