Staatskonzern: Bahn und Gewerkschaft einig bei Eckpunkten von Corona-Tarifvertrag

Betriebsbedingte Kündigungen bei dem angeschlagenen Staatsunternehmen sind ausgeschlossen. Zudem will die Bahn weiter in großem Stil einstellen und so ihr überaltertes Personal verjüngen. Die Gewerkschaft EVG betonte jedoch, man habe zwar in zahlreichen Punkten Übereinstimmung erzielt. Wesentliche Fragen seien allerdings auch noch offen. Vor allem verlangt die EVG, dass die zugesagten staatlichen Milliarden-Hilfen auch tatsächlich fließen. Offen ist zudem eine Einigung mit der konkurrierenden Lokführergewerkschaft GDL.