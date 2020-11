Staatskonzern Deutsche Bahn hält Kurs auf Pünktlichkeitsziel

Das Thema Sicherheit in den Zügen will die EVG noch stärker ins Zentrum ihrer Arbeit stellen, wie bei einem außerordentlichen Gewerkschaftstag am Donnerstag angekündigt wurde. Im Mittelpunkt der digitalen Tagung stand aber die Wahl eines neuen Vorsitzenden für die größte Bahn-Gewerkschaft. Der bisherige Vizechef Klaus-Dieter Hommel will die Gewerkschaft in den nächsten zwei Jahren führen. Die 300 Delegierten sind zur Briefwahl aufgerufen.